DIGIDARTS Projesi Türkiye Seçmeleri Başlıyor

DIGIDARTS Projesi Türkiye Seçmeleri

Ankara Üniversitesinin açıklamasına göre, "Herkes için Her Yerde Dart: Dartta Dijital Aktivitelerle Kapsayıcılığı ve Çeşitliliği Desteklemek" (DIGIDARTS) Projesi kapsamındaki aktiviteler devam ediyor.

Seçmeler Hangi Tarihlerde?

27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günlerinde, Ankara Milyon Performance Hall'da, 18 yaş üstü erkek ve kadın dart oyuncularının katılabileceği dart seçmeleri düzenlenecek.

Federasyon Onayı ve Şampiyonlar

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından onaylanan bu turnuvada, toplamda 2 kadın ve 2 erkek şampiyon belirlenecek.

Ödüller ve Yarışma Detayları

Belirlenen şampiyonlar, 24-26 Ocak 2025 tarihlerinde Romanya Dart Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecekler. Bu süreçteki tüm harcamalar, DIGIDARTS Projesi tarafından karşılanacak.

Seçme turnuvasıyla ilgili detaylar ve kayıt bilgileri için projenin resmi web sayfası www.digidarts.org ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.