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Dimitris Pelkas Başakşehir'e transfer oldu

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Dimitris Pelkas Başakşehir'e transfer oldu
Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı. Yunan futbolcunun yeni adresi Başakşehir oldu. Başakşehir'den yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Dimitris Pelkas geçen sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asi

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı.

Yunan futbolcunun yeni adresi Başakşehir oldu. Başakşehir'den yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Başakşehir'den yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

26 MAÇA ÇIKTI

Dimitris Pelkas geçen sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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