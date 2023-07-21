Dimitris Pelkas Başakşehir'e transfer oldu
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Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı. Yunan futbolcunun yeni adresi Başakşehir oldu. Başakşehir'den yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Dimitris Pelkas geçen sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asi
Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı.
Yunan futbolcunun yeni adresi Başakşehir oldu. Başakşehir'den yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Başakşehir'den yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.
26 MAÇA ÇIKTI
Dimitris Pelkas geçen sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Spor