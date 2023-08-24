  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dinamo Kiev - Beşiktaş maç saati

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dinamo Kiev - Beşiktaş maç saati

Yayınlanma:
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dinamo Kiev - Beşiktaş maç saati
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ön Eleme maçı ne zaman? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme turunda heyecan dorukta! Futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Dinamo Kiev - Beşiktaş karşılaşması, 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak. Bu önemli maç, Bükreş'teki Superbet Arena - Giulesti Stadyumu'nda gerçekleşecek ve Türkiye saati ile ekranlara gelecek.

Karşılaşma, S Sport Plus kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak ve sporseverler maçın tüm heyecanını bu kanaldan takip edebilecekler. S Sport Plus kanalı, hem Türksat uydusu üzerinden hem de internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin Ön Eleme turunda yaşanan bu mücadelede, Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasındaki rekabetin yarattığı merak ve ilgi büyük. İki takım da tur atlayarak Avrupa arenasındaki yolculuklarına devam etmeyi hedefliyor. Taraftarlar, bu kritik maçın sonucunu merakla beklerken, S Sport Plus kanalı sayesinde maçı canlı olarak takip etme fırsatı bulacaklar.

beşiktaş kiev maçı

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken, sporseverlerin maçın detaylarını ve sonuçlarını yakından takip etmeye devam edeceği kesin. Maçın sonucu, her iki takımın taraftarlarını da büyük ölçüde etkileyebilecek nitelikte olduğundan, sahada yaşanacak olan mücadele büyük bir ilgiyle izlenecek.

Spor
Okan Buruk'tan Molde galibiyeti sonrası açıklama: Transfere yeşil ışık yaktı
Okan Buruk'tan Molde galibiyeti sonrası açıklama: Transfere yeşil ışık yaktı
Galatasaray'a 90+4'te gelen galibiyet: Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha
Galatasaray'a 90+4'te gelen galibiyet: Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha
UEFA, Maribor maçı sonrası Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
UEFA, Maribor maçı sonrası Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Ahmet Çakar, Galatasaray yönetimine ateş püskürdü
Ahmet Çakar, Galatasaray yönetimine ateş püskürdü
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: İki oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: İki oyuncuyla yollar ayrıldı
36 yaşındaki golcü Adem Büyük'ün yeni adresi belli oldu
36 yaşındaki golcü Adem Büyük'ün yeni adresi belli oldu
Hakim Ziyech transferi sonrası ilk kez konuştu: Yıllarca unutulmayacak
Hakim Ziyech transferi sonrası ilk kez konuştu: Yıllarca unutulmayacak
Bu transfer çok konuşulacak! Fenerbahçe’nin kalesi için o isim haneye katıldı
Bu transfer çok konuşulacak! Fenerbahçe’nin kalesi için o isim haneye katıldı