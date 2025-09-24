Dinamo Zagreb 1-1 Fenerbahçe — UEFA Avrupa Ligi (İlk Yarı)

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki ilk yarı 1-1 sona erdi; Beljo 21'de öne geçirdi, Szymanski 25'te eşitledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:55
İlk yarı özet

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk Fenerbahçe ile ev sahibi Dinamo Zagreb arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

16. dakika: Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerindeki Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda top üstten auta gitti.

21. dakika — 1-0: Ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pas önündeki karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı ve bu oyuncunun tek dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakika: Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

25. dakika — 1-1: Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe Beko 85-83 Beşiktaş GAİN — 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası Sahibi Fenerbahçe
Bodrum FK 2-0 Vanspor: Sefer Yılmaz'dan 'Haklı Galibiyet' Mesajı
Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik: 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
Beşiktaş 4-0 Zecorner Kayserispor: Sergen Yalçın'dan Teşekkür
Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez kazandı

