Dinamo Zagreb 1-1 Fenerbahçe — UEFA Avrupa Ligi (İlk Yarı)

İlk yarı özet

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk Fenerbahçe ile ev sahibi Dinamo Zagreb arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

16. dakika: Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerindeki Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda top üstten auta gitti.

21. dakika — 1-0: Ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pas önündeki karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı ve bu oyuncunun tek dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakika: Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

25. dakika — 1-1: Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.