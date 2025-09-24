Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvat ekibi kazanırken Fenerbahçe sahadan yenik ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Maçın ikinci yarısında skor hareketlendi. 50. dakikada orta sahada topu kazanan Valincic, Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar taşıdı ve solda müsait durumdaki Hoxha'yı gördü. Hoxha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, altı pasta Beljo ayak koyarak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

62. dakikada Semedo'nun pasında Szymanski ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı; kaleci iki hamlede topu güçlükle kontrol etti.

85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin arka direğe etkili ortasında hareketlenen Oğuz Aydın, altı pasın solundan vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel auta gitti.

Maçın son anlarında ev sahibi ekip bir gol daha buldu. 90+5. dakikada ceza sahasının sağından Bakrar'ın uzak direğe yerden şutunda top filelerle buluştu ve skor 3-1 oldu.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.