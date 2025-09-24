Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Kadroları ve Hakemler

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında oynanacak maçın statı, hakemleri ve iki takımın kadroları açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:55
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın statı, hakemleri ve iki takımın kadroları açıklandı.

Stat ve Hakemler

Stat: Maksimir

Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)

Takım Kadroları

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri

