Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Kadroları ve Hakemler
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın statı, hakemleri ve iki takımın kadroları açıklandı.
Stat ve Hakemler
Stat: Maksimir
Hakemler: Jerome Brisard, Alexis Auger, Erwan Finjean (Fransa)
Takım Kadroları
Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Szymanski, Asensio, Brown, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri