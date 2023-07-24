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  3. Djokovic'in yerine Christopher Eubanks Kanada Açık'ta mücadele edecek

Djokovic'in yerine Christopher Eubanks Kanada Açık'ta mücadele edecek

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Djokovic'in yerine Christopher Eubanks Kanada Açık'ta mücadele edecek
36 yaşındaki Djokovic'in yerine dünya 32 numarası Christopher Eubanks Kanada Açık'ta mücadele edecek. Djokovic'in Kanada Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Djokovic'in yerine dünya 32 numarası Christopher Eubanks ana tabloda mücadele edecek.

Elde ettiği 23 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi Djokovic'in, Kanada Açık'ta 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Kanada Açık Masters 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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