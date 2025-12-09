Döğerspor 2-1 Başakpınarspor: 12. Haftada 3 Puan
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Döğerspor, ligin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Başakpınarspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Maç Detayı
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Göktürk Seven, Oğuzhan Sezer
Goller
Efe Samet Şahin (dk. 32) — Döğerspor
Mevlüt Metin (dk. 38) — Başakpınarspor
Hakan Albayrak (dk. 80) — Döğerspor
Kadro
Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Erhan Vurdem, İsmail Erdi Halis, Mehmet Tahir Kalem, Sefa Şahin, Halil İbrahim Arslan (Cengiz Eşme dk. 64), Mevlüt Metin, Yusuf Karamanoğulları, Buğra Kara, Arda İlhan
Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan, Melih Faruk Demir (Oğuzhan Yalçın dk. 64), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak (Mehmet Ali Öncü dk. 81), Yusuf Aydoğdu, Erkan Kapar, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Onur Han Ünal dk. 46), Turgay Aydoğan
Bu sonuçla Döğerspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken haftayı 3 puanla kapattı.
KAYSERİ ŞEKER MUSTAFA KILIÇ SÜPER AMATÖR KÜME’DE ZİRVE MÜCADELESİ VEREN DÖĞERSPOR LİGİN 12. HAFTASINDA OYNADIĞI MAÇTA BAŞAKPINARSPOR'U 2-1 YENEREK HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI.