Döğerspor 2-1 Başakpınarspor: 12. Haftada 3 Puan

Döğerspor, Süper Amatör Küme 12. haftasında Başakpınarspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Goller Efe Samet Şahin, Mevlüt Metin ve Hakan Albayrak'tan geldi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:10
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Döğerspor, ligin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Başakpınarspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maç Detayı

Stat: Başakpınar Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Göktürk Seven, Oğuzhan Sezer

Goller

Efe Samet Şahin (dk. 32) — Döğerspor

Mevlüt Metin (dk. 38) — Başakpınarspor

Hakan Albayrak (dk. 80) — Döğerspor

Kadro

Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Erhan Vurdem, İsmail Erdi Halis, Mehmet Tahir Kalem, Sefa Şahin, Halil İbrahim Arslan (Cengiz Eşme dk. 64), Mevlüt Metin, Yusuf Karamanoğulları, Buğra Kara, Arda İlhan

Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan, Melih Faruk Demir (Oğuzhan Yalçın dk. 64), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak (Mehmet Ali Öncü dk. 81), Yusuf Aydoğdu, Erkan Kapar, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Onur Han Ünal dk. 46), Turgay Aydoğan

Bu sonuçla Döğerspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken haftayı 3 puanla kapattı.

