Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Takım Şampiyonası Gaziantep'te Başladı

Turnuva Detayları

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep'te start aldı.

Organizasyon Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde yapılıyor ve 5 gün sürecek turnuvada 15 ilden 230 sporcu mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, tüm yaş kategorilerinde her bölgeyi kapsayacak bir tenis ligi kurmak istediklerini vurguladı.

Müderrisgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında yaptıkları çalışmaları tabana yaymak istediklerini belirterek, Bu vizyon doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin tenise erişebilmesi, tenisin tabana yayılması en önemli hedefimizdir. Sporda başarı yalnızca yetenekle değil, kamu özel ve yerel yönetimlerin el ele vererek ortak bir vizyon oluşturmasıyla mümkün.

Törende ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 5 gün sürecek turnuvada 15 ilden 230 sporcu mücadele edecek.