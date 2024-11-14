DOLAR
34,33 0,02%
EURO
36,42 -0,29%
ALTIN
2.838,67 0,16%
BITCOIN
3.033.421,8 1,89%

Doğuş Balbay, TBF'de Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi Olarak Göreve Başladı

Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay, TBF'de 'Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi' olarak görev alacak!

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:57
Doğuş Balbay, TBF'de Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi Olarak Göreve Başladı

Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda (TBF) yeni bir göreve başladı. Balbay, 'Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi' olarak, Türk sporcuların gelişimini takip etmek üzere görevlendirildi.

TBF tarafından yapılan duyuruda, 26 yıllık basketbol deneyimi olan Balbay'ın, ABD'deki altyapı ve A takım seviyesindeki Türk sporcuların performansını milli takımlar departmanına bağlı olarak denetleyeceği belirtildi.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Destek Açıklaması

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Doğuş Balbay'ın ekibe katılmasının, milli takımlarındaki oyuncu havuzunu zenginleştireceğini vurguladı. Türkoğlu, "Kariyerini ya da eğitimini ABD'de sürdüren milli sporcularımızla daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Doğuş'un birikimi ve deneyimi, milli takımlarımıza büyük katkılar sağlayacak," ifadesinde bulundu.

Balbay: Milli Takıma Hizmet Etmekten Mutluyum

TBF'de görev almaktan duyduğu heyecanı dile getiren Doğuş Balbay ise, "Sporcu olarak formasını giydiğim milli takıma şimdi profesyonel yönetici olarak hizmet etmekten çok mutluyum. Milli takımlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ABD'de kariyerini sürdüren sporcuları yakından takip edeceğim," dedi.

Uzun yıllar Anadolu Efes'te forma giyen Balbay, Aralık 2023'te basketbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OGM Ormanspor, Bodrum'u Deplasmanda Geçti: 97-70
2
Kocaelispor Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor
3
Doğuş Balbay, TBF'de Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi Olarak Göreve Başladı
4
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Lösemili Çocukları Ziyaret Etti
5
Fatma Şahin'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Ziyaret
6
Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Aralık'ta Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak
7
Şenol Güneş: Trabzonspor’a 11 maçta 12 puan yakışmıyor!

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!