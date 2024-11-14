Doğuş Balbay, TBF'de Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi Olarak Göreve Başladı

Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda (TBF) yeni bir göreve başladı. Balbay, 'Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi' olarak, Türk sporcuların gelişimini takip etmek üzere görevlendirildi.

TBF tarafından yapılan duyuruda, 26 yıllık basketbol deneyimi olan Balbay'ın, ABD'deki altyapı ve A takım seviyesindeki Türk sporcuların performansını milli takımlar departmanına bağlı olarak denetleyeceği belirtildi.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Destek Açıklaması

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Doğuş Balbay'ın ekibe katılmasının, milli takımlarındaki oyuncu havuzunu zenginleştireceğini vurguladı. Türkoğlu, "Kariyerini ya da eğitimini ABD'de sürdüren milli sporcularımızla daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Doğuş'un birikimi ve deneyimi, milli takımlarımıza büyük katkılar sağlayacak," ifadesinde bulundu.

Balbay: Milli Takıma Hizmet Etmekten Mutluyum

TBF'de görev almaktan duyduğu heyecanı dile getiren Doğuş Balbay ise, "Sporcu olarak formasını giydiğim milli takıma şimdi profesyonel yönetici olarak hizmet etmekten çok mutluyum. Milli takımlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ABD'de kariyerini sürdüren sporcuları yakından takip edeceğim," dedi.

Uzun yıllar Anadolu Efes'te forma giyen Balbay, Aralık 2023'te basketbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.