Döndü Yeşilyurt Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Repesaj Maçına Çıkıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Önemli Gelişmeler

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar 57 kilo J2 kategorisinde mücadele eden Döndü Yeşilyurt, repesaj maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Champ-de-Mars Arena'da Karşılaşma

Döndü Yeşilyurt, Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında, çeyrek finalde İspanyol rakibi Marte Arce Payno ile karşılaştı. Bu önemli maçta Döndü, rakibine yenilerek bronz madalya hayalini sürdürmek için repesaj maçına katılmak zorunda kaldı.

Repesaj Maçının Önemi

Repesaj maçı, Döndü için bronz madalya şansını devam ettiren kritik bir adım olacak. Tüm Türkiye, milli sporcumuzun bu zorlu mücadelede başarı sağlamasını bekliyor.