Döndü Yeşilyurt Paris 2024'te Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan Dorukta

2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılki oyunlarda özellikle judo branşındaki mücadeleler büyük ilgi görüyor.

Döndü Yeşilyurt'un Başarısı

Milli sporcu Döndü Yeşilyurt, kadınlar 57 kilo J2 kategorisinde muhteşem bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi.

Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakalarında, son 16 turunda Almanya'dan Ramona Brussig ile karşılaşan Yeşilyurt, rakibini ippon puanıyla mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Sonraki Rakip: Marte Arce Payno

Döndü Yeşilyurt, çeyrek finalde İspanya'dan Marte Arce Payno ile mücadele edecek. Sporcular, bu zorlu karşılaşma ile finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Döndü Yeşilyurt'a destek olmak için hep birlikte kenetlenelim.