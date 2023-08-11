Dört galibiyet sonrası Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeni belli oldu

Büyük takımların Avrupa mücadelesi hızla sürerken ülkelerin başarı puanları da güncellendi. Başarılar peş peşe gelmeye devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN BAŞARI PUANI YÜKSELİYOR

Avrupa temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demirspor peş peşe rakiplerini yenmeye devam ediyor. Türkiye'nin ülke puanı ise başarılarla yükseldi ve Avusturya'yı geride bıraktı. Türkiye 29 bin 600 puana yükselerek 10. sıraya yükseldi. Bu yükselişle birlikte Türkiye'nin 2025-2026 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını doğrudan gönderme şansı güçleniyor. Güncel olarak tüm ülkelerin puan sıralamaları şu şekilde;





-İngiltere 88 bin 928 puan

-İspanya 75 bin 927 puan

-İtalya 71 bin 569 puan

-Almanya 69 bin 552 puan

-Hollanda 53 bin puan

-Fransa 51 bin 914 puan

-Portekiz 47 bin 149 puan

-Belçika 35 bin 600 puan

-İskoçya 40 bin 850 puan

-Türkiye 29 bin 600 puan

-Avusturya 29 bin 200 puan

-İsviçre 28 bin 475 puan

-Sırbistan 27 bin 175 puan

-Norveö 25 bin 250 puan

-Ukrayna 25 bin puan