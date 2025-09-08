Down Sendromlu Masa Tenisçisi Göktuğ Onur Milli Takım Hedefiyle Raket Sallıyor

Adana'da rehabilitasyon merkezinde keşfedilen 15 yaşındaki Down sendromlu masa tenisçisi Göktuğ Onur, 2026 TÖSSFED hedefiyle milli takım için antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:45
Keşif, eğitim ve ilk başarılar

EYZA KAYNARPUNAR - Adana'da gittiği rehabilitasyon merkezinde yeteneği fark edilerek masa tenisine yönlendirilen 15 yaşındaki Göktuğ Onur, milli takım hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Onur ailesinin en büyük çocuğu olan Göktuğ, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Aile tarafından yakından takip edilen sağlık ve eğitim sürecinde, gittiği özel rehabilitasyon merkezinde masa tenisine yetenekli olduğu keşfedildi. Ailesinin yönlendirmesiyle iki yıl önce spora başlayan Göktuğ, düzenli çalışmalarını sürdürüyor.

Recep Birsin Özen Ortaokulunda eğitim gören Göktuğ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Adana'da 14 Temmuz'da gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı ile TÖSSFED tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarında çeşitli dereceler elde etti.

Antrenman ve hedefler

Özel Seyhan Bizim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ayas Bizim Çocuklar Spor Hareket Merkezi'nde, antrenörü Gökhan Karakoç eşliğinde haftanın 3 günü antrenman yapan Göktuğ, gözünü 2026'da düzenlenecek TÖSSFED Masa Tenisi Turnuvası'nda birinci olup milli formayı giymeye dikti.

Göktuğ, AA muhabirine "Masa tenisini seviyorum. Türkiye birincisi olmak ve milli takıma girmek istiyorum." dedi.

Aile desteği

Anne Ayşe Onur, oğlunun masa tenisi sayesinde sosyalleştiğini ve daha disiplinli hale geldiğini belirterek, "Göktuğ başarmayı seven bir çocuk. Küçüklükten beri istediği her şeyi yapabiliyor. Göktuğ'un masa tenisi için çıktığı yolda pes etmeden arkasından gittim. Başarmak için mücadele etmek gerekiyor, çocuğunun arkasında dimdik durmak gerekiyor. Ben de oğlumun arkasında dimdik duracağım ve başaracağız." diye konuştu.

Anne Onur, antrenmanlara heyecanla gittiğini ve disiplininin arttığını vurguladı. Özel gereksinimli çocuk sahibi ailelere seslenerek, "Çocuklarınızı kapatmayıp, onlara yol açmalarını tavsiye ediyorum. Ben Göktuğ'u hiçbir zaman eve kapatmadım. Elimden gelen mücadeleyi verdim. Hem doktorlar hem de öğretmenleri beni nereye yönlendirdilerse gittim, iyi ki de gitmişim. Oğlumu eve kapatsaydım başarıları olmazdı, aktif olduğu için başarılı oldu. Şimdi ki hedefimiz milli takıma girmek." dedi.

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör Gökhan Karakoç, Göktuğ'un down sendromlu bireylerin spora katılımını teşvik eden örnek bir sporcu olduğunu söyledi. Karakoç, "Göktuğ, down sendromlu bir sporcuya göre oldukça yetenekli bir çocuk. Benden önce beraber çalıştığı hocalar oldukça güzel bir emek vermiş. İyi bir altyapıyla geldi. Biz onun üstüne biraz daha katıp daha da yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm özel çocuklarda olduğu gibi Göktuğ'da da cesaret ve özgüven var. Başarılı olduğu şeyin ne olduğunun farkına varıyor, kazanmayı ve kaybetmeyi öğreniyor. Bu durum sosyal hayattaki ve aile içerisindeki uyumu da etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Göktuğ Onur'un hedefi, disiplinli antrenman ve aile desteğiyle 2026 TÖSSFED turnuvasında birinciliği alıp milli formayı giymek olarak öne çıkıyor.

