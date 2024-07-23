Dr. Ferhat Gündoğdu, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yeni Dönem
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun atandığını resmi olarak duyurdu.
Yönetim Kurulu Toplantısı Sonrası Atama
Federasyonun gerçekleştirdiği açıklamada, MHK başkan ve üyelerinin atanmasına yönelik kararın, dün yapılan yönetim kurulu toplantısında alındığı belirtildi.
MHK Üyeleri
Dr. Ferhat Gündoğdu’nun liderliğindeki Merkez Hakem Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşmaktadır: Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı.
Bu atamalar, Türk futbolunda hakemlik alanında yeni bir dönem başlatması bekleniyor.