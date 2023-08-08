Dries Mertens emekliye ayrılacağını açıkladı: 'Bu son sezonum'

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. ön eleme turu öncesi Olimpija Ljubljana maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Mertens, "Bu sezon benim son sezonum olacak" şeklinde veda sözleri dile getirdi. İşte detaylar...





DRİES MERTENS'İN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Bu kritik maç öncesinde Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mertens, yaklaşan maçın zorluğuna vurgu yaparak, "Buradayız ve kesinlikle odaklandık. Önümüzde zorlu bir maç var. Rakibimiz iyi bir takım ve oyun tarzlarını biliyoruz. Ancak kendimize güveniyoruz. Mücadele başlıyor ve biz de Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefliyoruz. Artık elimizde olan bir şey var" diye konuştu.

Oyuncu, yaşının ilerlediğini ancak futbolu hala sevdiğini ifade ederek, "Şu an 36 yaşındayım ve yakında 37 olacağım. Ama hissettiğim yaş 25 gibi. Muhtemelen bu sezon futbol sahalarına veda edeceğim. Yeni deneyimlere açığım ancak futbol oynamaktan hala zevk alıyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.

Yaklaşan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, basın toplantısında dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Olimpija Ljubljana maçıyla ilgili konuşan Mertens, "Bu sezon son sezonum olacak" sözleriyle geleceği hakkında ipucu verdi.