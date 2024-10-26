Dries Mertens Galatasaray'da 100. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Dries Mertens'in Galatasaray Kariyeri

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbide, eğer oynarsa, Galatasaray formasıyla 100. karşılaşmasına çıkacak.

Futbol Yolculuğu

Futbol kariyerine doğduğu kentin kulübü Stade Leuven'de başlayan Mertens, daha sonra Anderlecht ve Gent gibi takımların altyapısında yer aldı. Eendracht Aalst ve AGOVV formalarını giydikten sonra Hollanda'nın Utrecht takımına transfer oldu. Başarıların ardından PSV Eindhoven'a katıldı ve burada gösterdiği performansı ile dikkatleri üzerine çekerek, 2013 yazında Napoli'ye transfer oldu.

Galatasaray'da Başarılar

Mertens, Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda Süper Lig'de iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesinde önemli transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Juan Mata, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi yıldızlarla birlikte Mertens, şampiyonluğa önemli katkılar sağladı.

İstatistikler ve Performans

Dries Mertens, Galatasaray'da çıktığı 99 resmi maçta 23 gol kaydetmeyi başardı. Süper Lig'de 75 karşılaşmada 18 gol atan oyuncu, Türkiye Kupası'nda 4 maçta 1 gol attı. Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.

Formda Olmaya Devam Ediyor

37 yaşında olmasına rağmen Mertens, Galatasaray’da dikkat çekici bir performans sergilemeye devam ediyor. Bu sezon, kulübün 15 maçında da yer alarak 4 gol kaydetti.

Napoli'nin Efsanesi

Mertens, uzun yıllar forma giydiği Napoli'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanına sahip. İtalyan kulübü ile 397 maçta 148 gol kaydetme başarısını gösteren Mertens, bu alanda Diego Armando Maradona ve Lorenzo Insigne gibi isimleri geride bırakmış durumda.

Büyük Başarılar ve Milli Takım

Belçika Milli Futbol Takımı'nda da 109 maça çıkan Dries Mertens, bu süreçte 21 gol attı. Altın jenerasyonun bir parçası olan Mertens, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi devlerle birlikte milli takımda mücadele etti ancak uluslararası bir kupa kazanma şansını elde edemedi.