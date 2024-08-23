Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türk Sporcu Katkısı

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası 2023
27-31 Ağustos tarihleri arasında Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek olan Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Türkiye'den 5 sporcunun katılımıyla renk kazanacak.
Ev Sahibi: Videna Stadyumu
Bu önemli organizasyonun ev sahipliğini Videna Stadyumu üstlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Türk sporcuların katılımı büyük bir heyecan yaratıyor.
Türk Sporcular
Türkiye'yi bu uluslararası arenada temsil edecek sporcular şunlardır:
- Tülin Ek - Kadınlar 10 bin metre yürüyüş
- Rahime Yiğit - Kadınlar sırıkla atlama
- Cuma Özcan - Erkekler 3000 metre su engelli
- Yasir Kuduban - Erkekler yüksek atlama
- Ali Peker - Erkekler gülle atma
Başarılar diliyoruz!