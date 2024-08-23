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Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türk Sporcu Katkısı

5 Türk atlet, 27-31 Ağustos tarihleri arasında Peru'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:52
Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türk Sporcu Katkısı

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası 2023

27-31 Ağustos tarihleri arasında Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek olan Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Türkiye'den 5 sporcunun katılımıyla renk kazanacak.

Ev Sahibi: Videna Stadyumu

Bu önemli organizasyonun ev sahipliğini Videna Stadyumu üstlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Türk sporcuların katılımı büyük bir heyecan yaratıyor.

Türk Sporcular

Türkiye'yi bu uluslararası arenada temsil edecek sporcular şunlardır:

  • Tülin Ek - Kadınlar 10 bin metre yürüyüş
  • Rahime Yiğit - Kadınlar sırıkla atlama
  • Cuma Özcan - Erkekler 3000 metre su engelli
  • Yasir Kuduban - Erkekler yüksek atlama
  • Ali Peker - Erkekler gülle atma

Başarılar diliyoruz!

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