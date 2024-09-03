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Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Milli Sporculardan Büyük Başarı

İspanya'da gerçekleşen şampiyonada Alperen Berber ve Servet Angi finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:51
Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Milli Sporculardan Büyük Başarı

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Başlıyor

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde milli sporcularımızın büyük başarılarına sahne oldu.

Alperen Berber ve Servet Angi Finale Yükseldi

Şampiyonanın ikinci gününde, 82 kilo'da mindere çıkan milli güreşçi Alperen Berber, yarı finalde Japon sporcusu Taizo Yoshida’yı 12-0 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Aynı gün 60 kilo'da mücadele eden Servet Angi de Kazak sporcu Ongdassyn Khamitov karşısında 9-8'lik skorla galip gelerek finale yükseldi.

Bronz Madalya Mücadelesi

Bunun yanı sıra, yarı finalde elenen sporcular Mohammed Ali Göçmen (72 kilo) ve Ahmet Eremekter (97 kilo) yarın bronz madalya mücadelesi verecekler.

İlk maçında mağlup olan Ramazan Can Aktaş (67 kilo), rakibi finale yükseldiği için repesaj karşılaşması yapacak.

Enes Ülkü'nün Mücadelesi

Grekoromen stil 63 kilo'da güreşen Enes Ülkü, repesajda Sırp güreşçi Dejan Berkec’i 11-0 yenip, üçüncülük müsabakasına çıkma şansını elde etti. Ancak, bronz madalya karşılaşmasında Ermeni güreşçi Yurik Hoveyan karşısında 2-1 yenilerek beşincilikle yetindi.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

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