Dünya Ampute Futbol Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Toplandı

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Yapıldı

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF), önemli bir genel kurul toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantıya katılan WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk, bu iki günlük oturumun verimli geçtiğini belirtti.

Başkan Uztürk'ten Açıklamalar

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüz yüze yapılan toplantının çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. 4 yıldır WAFF başkanlığını yürütüyorum ve burada birçok önemli gündem maddesini ele aldık." dedi. Önceki toplantıların çevrimiçi olarak yapıldığını vurgulayan Uztürk, bu seferki buluşmanın fırsat sunduğunu ifade etti.

Kadınlar Ampute Futbol Dünya Kupası Gündemde

Toplantının en dikkat çekici gündem maddesi Kadınlar Ampute Futbol Dünya Kupası'nın organizasyonu oldu. Uztürk, "Kadınlar dünya kupasını 4 yıl önce taahhüt etmiştik. Şimdi, Kolombiya'nın Barranquilla kentinde 2-11 Kasım tarihleri arasında 10 takımın katılımıyla bu önemli organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu, kadın futboluna yönelik büyük bir adım." açıklamasını yaptı.

Uztürk, ayrıca, erkeklerde dünya kupası faaliyetlerinin düzenli olarak sürdüğünü ve 4 yılda bir gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bir tanesinde dünya şampiyonu, diğerinde ise dünya ikincisi olduk. Kadınlar dünya kupasını manifestomuzda yapacağımızın sözünü verdik ve bu yolculuğumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, Ankara'da iki günlük toplantıyla gerçekleştirildi.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, Ankara'da iki günlük toplantıyla gerçekleştirildi.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, Ankara'da iki günlük toplantıyla gerçekleştirildi.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, Ankara'da iki günlük toplantıyla gerçekleştirildi.

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, Ankara'da iki günlük toplantıyla gerçekleştirildi.