Dünya Ampute Futbol Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Toplanıyor

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Genel Kurulu

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, 24-25 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Yönetim Kurulu Toplantısı ve Genel Kurul

WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk, yapılan açıklamada, Genel Kurul'un Grand Mercure Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Uztürk, yönetim kurulu toplantısının ampute futbolun mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Yeni Dönem Yenilikleri

Uztürk, "Cumartesi günü yönetim kurulu, pazar günü ise genel kurulu gerçekleştireceğiz. WAFF olarak birçok yeniliğe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. İlk defa Kadınlar Dünya Kupası'nın 2-11 Kasım 2024 tarihleri arasında Kolombiya'da düzenleneceğini de belirtmek isterim," dedi.