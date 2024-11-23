Dünya Bedensel Engelliler Oyunları Türkiye'de: Mersin Ev Sahibi Olacak

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları, Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirilecek. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden verilen bilgiye göre, bu organizasyonlar, paralimpik hareketin Türkiye’de yaygınlaşması açısından büyük bir önem taşıyor.

Geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunlarının ev sahipliğini kazanan Türkiye, yeni organizasyonlarla bu başarıyı devam ettiriyor. 2023 yılının ilk çeyreğinden bu yana süregelen adaylık sürecinin sonunda, Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Mersin, bu iki büyük etkinliğe ev sahipliği yapma hakkını elde etti.

2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları Detayları

2025 Dünya Plaj Oyunları'na; triatlon, yelken, plaj voleybolu, açık su yüzme, sörf, spor tırmanışı gibi branşlarla birlikte 30'un üzerinde ülkeden 500'den fazla paralimpik sporcunun katılması bekleniyor. 2026 Gençlik Oyunları'nda ise okçuluk, atletizm, CP futbol, badminton, halter, masa tenisi gibi birçok branşta 50'den fazla ülkeden 800'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

Murat Aksu'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, bu organizasyonların ülkenin spor vizyonuna büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek, "2013 yılında Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Akdeniz Oyunları'nın yapıldığı Mersin, uluslararası standartlara uygun tesis altyapısıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Mersin, paralimpik hareketin yaygınlaşmasına önemli destek verecek," dedi.

Aksu, gelecekte 2028 **Los Angeles** ve 2032 **Brisbane Paralimpik Oyunları** ile İstanbul'da ev sahipliği yapmayı amaçladıkları 2036 |Olimpik ve Paralimpik Oyunları| için uluslararası organizasyon adaylıkları sürdüreceklerini belirtti.

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları'nın ekim ayında gerçekleştirileceği, 2026 Gençlik Oyunları'nın kesin tarihinin ise daha sonra açıklanacağı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.