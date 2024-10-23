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Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 36 ülkeden 150 sporcu, Dünya Bocce Şampiyonası için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 23:06
Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da Başladı

Dünya Bocce Şampiyonası Antalya'da

Antalya'nın Kemer ilçesinde, büyük bir heyecanla başlayan Dünya Bocce Şampiyonası, 36 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

Kortej Yürüyüşü ile Açılış

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen turnuva, kortej yürüyüşüyle start aldı. Yürüyüş, Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu önünden başlayarak Atatürk Bulvarı'ndan devam etti ve açılış seremonisinin yapıldığı Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Tüm sporcular burada güzel başarılar elde edecek. Kemer’e gelen sporcular, ülkelerine döndüğünde Kemer’in tanıtımını en iyi şekilde yapacaklarından eminiz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise, "Dünya Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kemer’e gelen tüm sporcuların Türk misafirperverliğini en iyi şekilde deneyimleyeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu’ndan Bilgiler

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şampiyonayla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Konuşmaların ardından yerel halk oyunları gösterisi etkinliği düzenlendi.

Müsabakalar Başlıyor

Yarından itibaren başlayacak olan müsabakalar, 27 Ekim Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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