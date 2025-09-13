Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar Finalde

Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk İkili Finalde

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Türkiye, turnuvada en az 3 madalya kazanmayı garantiledi.

Türk sporcuların derece durumu

Şeyma Düztaş, +80 kiloda bronz madalyayı elde ederek podyuma çıkmayı başardı. Turnuvada iki millimiz daha finalde mücadele edecek.

Finaldeki maç programı

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak. Maç TSİ 15.30'da başlayacak. Son dünya şampiyonasında finale çıkma başarısı gösteren Büşra, bu kez altın madalya hedefliyor.

Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kilo finalinde Kazak rakibi Alua Balkibekova ile ringe çıkacak. Buse Naz, olimpiyat ikincisi ve Avrupa ile dünya şampiyonu kimliğiyle bu maçta da favoriler arasında yer alıyor.

Türk boksunun finaldeki iki temsilcisi, yarın şampiyonluk için ter dökecek ve Türkiye şampiyonayı en az üç madalyayla tamamlamış olacak.