Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar Finalde

Türkiye, Liverpool'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 madalyayı garantiledi; Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar yarın altın için ringe çıkacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:01
Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar Finalde

Dünya Boks Şampiyonası'nda Türk İkili Finalde

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Türkiye, turnuvada en az 3 madalya kazanmayı garantiledi.

Türk sporcuların derece durumu

Şeyma Düztaş, +80 kiloda bronz madalyayı elde ederek podyuma çıkmayı başardı. Turnuvada iki millimiz daha finalde mücadele edecek.

Finaldeki maç programı

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak. Maç TSİ 15.30'da başlayacak. Son dünya şampiyonasında finale çıkma başarısı gösteren Büşra, bu kez altın madalya hedefliyor.

Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kilo finalinde Kazak rakibi Alua Balkibekova ile ringe çıkacak. Buse Naz, olimpiyat ikincisi ve Avrupa ile dünya şampiyonu kimliğiyle bu maçta da favoriler arasında yer alıyor.

Türk boksunun finaldeki iki temsilcisi, yarın şampiyonluk için ter dökecek ve Türkiye şampiyonayı en az üç madalyayla tamamlamış olacak.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye