Dünya Dart Şampiyonası: Genç Milli Takım 4 Madalya ile İkincilik

Dünya Dart Şampiyonası'nda Genç Milli Takım 4 Madalya ile Genel İkincisi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 23-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda genç milli takım sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada 47 ülke temsil edilirken, Türkiye şampiyonaya büyüklerde 8, gençlerde 4 sporcu ile katıldı.

Madalyalar ve sonuçlar

Genç kızlar: Ayşegül Karagöz birinci oldu.

Genç erkekler: Kerem Çalıkıran üçüncü sırada yer aldı.

Genç eşli erkekler: Toprak Aras ve Kerem Çalıkıran ikinci oldu.

Genç eşli bayanlar: Hatice Aydınalp ve Ayşegül Karagöz üçüncülük elde etti.

Genel klasman: Genç milli takım topladığı puanlarla genel klasmanda ikinciliği elde etti.

Milli takım teknik direktörü Erdoğan Kaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu başarının disiplin ve azimli çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı ve elde edilen başarıları artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Dünya Dart Şampiyonası'nda mücadele eden genç milli takım sporcuları 4 madalya kazanırken genel klasmanda ikinciliği elde etti.