Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Okçularla Bir Araya Geldi

2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli okçular, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile buluştu.

Okçular Vakfı'nda Unutulmaz Bir Toplantı

Okçular Vakfı'ndan gelen bilgilere göre, etkinlik Okmeydanı'ndaki vakıf tesislerinde düzenlendi. Buluşmaya Bilal Erdoğan, milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, vakfın yöneticileri ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile milli takım teknik ekibinden önemli isimler katıldı.

Başarı ve Gelecek Vurgusu

Erdoğan ve Yıldız, toplantıda yaptıkları açıklamalarda, Türk sporcuları tebrik ederek ülkemizin spordaki gücünün özellikle okçuluk dalında kazandığı uluslararası başarılar ile pekiştiğini ifade ettiler. Bilal Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına olan inancını da aktardı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.