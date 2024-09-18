DOLAR
34,06 0%
EURO
38,01 -0,24%
ALTIN
2.832,72 -0,65%
BITCOIN
2.068.369,25 -1,08%

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Okçularla Bir Araya Geldi

Bilal Erdoğan, milli okçularla Paris 2024 hazırlıklarını konuşmak üzere buluştu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:49
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Okçularla Bir Araya Geldi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Okçularla Bir Araya Geldi

2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli okçular, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile buluştu.

Okçular Vakfı'nda Unutulmaz Bir Toplantı

Okçular Vakfı'ndan gelen bilgilere göre, etkinlik Okmeydanı'ndaki vakıf tesislerinde düzenlendi. Buluşmaya Bilal Erdoğan, milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, vakfın yöneticileri ve Türkiye Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile milli takım teknik ekibinden önemli isimler katıldı.

Başarı ve Gelecek Vurgusu

Erdoğan ve Yıldız, toplantıda yaptıkları açıklamalarda, Türk sporcuları tebrik ederek ülkemizin spordaki gücünün özellikle okçuluk dalında kazandığı uluslararası başarılar ile pekiştiğini ifade ettiler. Bilal Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına olan inancını da aktardı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan (solda), 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli okçularla bir araya geldi. Vakfın Okmeydanı'ndaki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona milli sporcuların yanı sıra Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor ile RAMS Başakşehir Maçında İlk Yarısı Beraberlik ile Sonuçlandı
2
Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda Emlak Konut'un Zaferi
4
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Milli Okçularla Bir Araya Geldi
5
Kocaelispor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor
6
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'den Tur Yorumları
7
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi