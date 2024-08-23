Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Gençler Badminton Şampiyonası Grupları Açıklandı

Türkiye, Dünya Gençler Badminton Şampiyonası E Grubu'nda mücadele edecek. Takımda sekiz milli sporcu yer alıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:05
Dünya Gençler Badminton Şampiyonası Grupları Açıklandı

Dünya Gençler Badminton Şampiyonası’nda Karışık Takım Grupları Belirlendi

Milli badmintoncular, 30 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Çin'in Nanchang kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençler Badminton Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alacak. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karışık takım müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

E Grubu’nda Rakipler

Türkiye, çekiliş sonucunda Hindistan, Peru, Morityus ve Azerbaycan gibi ekiplerin bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek. Bu gruptaki mücadeleler, 30 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Milli Takım Kadrosu

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle sıralanmıştır:

  • Aleyna Korkut
  • Sude Naz Acu
  • Beren Aşkar
  • Sinem Yıldız
  • Mehmet Can Töremiş
  • Arda Doğaç Atan
  • Buğra Aktaş
  • Ravza Bodur

Bireysel Müsabakalar

Bireysel karşılaşmalar, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Türkiye Badminton Federasyonu, milli sporculara başarılar dileyerek desteklerini sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!