Dünya Gençler Badminton Şampiyonası Grupları Açıklandı

Dünya Gençler Badminton Şampiyonası’nda Karışık Takım Grupları Belirlendi
Milli badmintoncular, 30 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Çin'in Nanchang kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençler Badminton Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alacak. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karışık takım müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirilmiştir.
E Grubu’nda Rakipler
Türkiye, çekiliş sonucunda Hindistan, Peru, Morityus ve Azerbaycan gibi ekiplerin bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek. Bu gruptaki mücadeleler, 30 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Milli Takım Kadrosu
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle sıralanmıştır:
- Aleyna Korkut
- Sude Naz Acu
- Beren Aşkar
- Sinem Yıldız
- Mehmet Can Töremiş
- Arda Doğaç Atan
- Buğra Aktaş
- Ravza Bodur
Bireysel Müsabakalar
Bireysel karşılaşmalar, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Türkiye Badminton Federasyonu, milli sporculara başarılar dileyerek desteklerini sürdürmektedir.