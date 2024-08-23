Dünya Gençler Badminton Şampiyonası Grupları Açıklandı

Dünya Gençler Badminton Şampiyonası’nda Karışık Takım Grupları Belirlendi

Milli badmintoncular, 30 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Çin'in Nanchang kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençler Badminton Şampiyonası’nda E Grubu’nda yer alacak. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karışık takım müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

E Grubu’nda Rakipler

Türkiye, çekiliş sonucunda Hindistan, Peru, Morityus ve Azerbaycan gibi ekiplerin bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek. Bu gruptaki mücadeleler, 30 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Milli Takım Kadrosu

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle sıralanmıştır:

Aleyna Korkut

Sude Naz Acu

Beren Aşkar

Sinem Yıldız

Mehmet Can Töremiş

Arda Doğaç Atan

Buğra Aktaş

Ravza Bodur

Bireysel Müsabakalar

Bireysel karşılaşmalar, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Türkiye Badminton Federasyonu, milli sporculara başarılar dileyerek desteklerini sürdürmektedir.