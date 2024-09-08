Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda Lucas Coenen Zafer Gördü

Türkiye'de düzenlenen Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda Lucas Coenen birinci oldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:36
Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda Lucas Coenen Zafer Gördü

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası Türkiye Etabı

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabında Lucas Coenen birinci olarak zirveye çıktı. Türkiye'nin Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen bu heyecanlı yarış, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı olan MXGP Türkiye'nin parçasıydı.

Yarış Sonuçları

MX2 kategorisinde gerçekleştirilen bu etapta, Lucas Coenen başarı göstererek birincilik ödülünü kazandı. Kay De Wolf ikinci, Simon Laengenfelder ise üçüncü olarak yarışı tamamladı. Yarış sonrasında katılımcılar için bir ödül töreni düzenlendi.

Etkinlik Hakkında

Yarış, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirildi ve motokros tutkunları için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam etti. Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi. Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı...

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye 2. ayak ve final yarışı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!