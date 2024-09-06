Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Okçuluğunun Hedefi Altın Madalya

Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Okçuluğu

Kazakhstan'da 8-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk okçuluğu, uluslararası arenaya bir kez daha çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, bu organizasyonda Türk okçuluğunu sergileyerek altın madalya kazanmayı hedeflediklerini açıkladı.

Verimli Kamp Dönemi

Ekibin, Okçular Vakfı'nda yoğun bir kamp programı geçirdiğini belirten Toksöz, “Antrenörlerimizin gözetiminde çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Sporcularımızın Kazak, Kırgız ve Türk hedefleri ile atışlar yapacağı yarışmalara katılacak olması bizi heyecanlandırıyor.” dedi.

Türk Okçuluğunun Marka Değeri

Toksöz, Türk okçuluğunun uluslararası alanda kabul gördüğünü ifade ederek, “Türk yaysının tarih boyunca önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Diğer branşlarda da ülkemizin başarıyı getireceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Geleneksel Okçulukta Genetik Bağ

Okçuluğun halk arasında büyük ilgi gördüğünü belirten Toksöz, “Okçuluk genlerimizde var. Bizim amacımız, bu kadim geleneği gelecek nesillere taşımak.” diyerek, gençlere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Göçebe Oyunları: Kültürel Bir Şölen

Dünya Göçebe Oyunları'nın sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kültürel bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Toksöz, “Bu organizasyon Türk dünyasının tanıtımı için büyük bir fırsat sunuyor.” dedi.

Dünya Göçebe Oyunları'nda yer alacak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını vurgulayan Cengiz Toksöz, hedeflerinin başarı ile dönebilmek olduğunu belirtti.