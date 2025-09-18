Dünya Güreş Şampiyonası 2025: Türkiye 1 Gümüş 1 Bronzla Zagreb'de

Dünya Güreş Şampiyonası 2025 - Kadınlar Sonuçları

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi tamamlandı. Organizasyonda kadınlarda 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Türkiye kadın milli takımı şampiyonayı 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Türk sporcuların performansı

Nesrin Baş, 72 kiloda ikinci olarak dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk kez madalya kürsüsüne çıktı ve gümüş madalya kazandı.

Evin Demirhan Yavuz, 50 kilo bronz madalya maçında sakatlanmasına rağmen rakibini yenerek kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğünü elde etti.

Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (55 kilo) bronz madalya maçlarını kaybederek sıkletlerinde 5'inci oldular.

2025 Dünya Şampiyonları (Kadınlar)

50 kilo: Myonggyong Won (Kuzey Kore)

53 kilo: Haruna Murayama Okuno (Japonya)

55 kilo: Oh Kyong-ryong (Kuzey Kore)

57 kilo: Helen Maroulis (ABD)

59 kilo: Sakura Onishi (Japonya)

62 kilo: Sakura Motoki (Japonya)

65 kilo: Miwa Morikawa (Japonya)

68 kilo: Ami Ishii (Japonya)

72 kilo: Alla Belinska (Ukrayna)

76 kilo: Genesis Reasco Valdez (Ekvador)

Haruna Murayama Okuno ve Helen Maroulis, kariyerlerindeki dördüncü dünya şampiyonluklarını elde etti.

Ukraynalı Alla Belinska, Hırvatistan'da tüm maçlarını tuşla kazanarak bu yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu yaşadı.

Takım Sıralaması

Takım sıralamasında Japonya, 10 sıkletin 5'inde dünya şampiyonu çıkararak 162 puanla zirvede yer aldı. Kuzey Kore 115 puanla ikinci, Çin 87 puanla üçüncü oldu. Türkiye, kadınlarda 67 puanla şampiyonayı 6. sırada tamamladı.

Şampiyona, grekoromen stil müsabakalarıyla devam ediyor ve 21 Eylül Pazar günü sona erecek.