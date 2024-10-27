Dünya Güreş Şampiyonası Tiran'da Başlıyor

Dünya Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta
2024 Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak. Bu yılki organizasyon, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirilmesi nedeniyle olimpik olmayan sıkletlerde yapılacak.
4 Gün Sürecek Heyecan
28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan bu büyük etkinlik, dört gün sürecek. Müsabakalar, grekoromen ve serbest stil kategorilerinde yapılacak.
Müsabaka Kategorileri
Şampiyonada yer alacak sıkletler aşağıdaki gibidir:
- Grekoromen stilde: 55, 63, 72 ve 82 kilo
- Erkekler serbest stilde: 61, 70, 79 ve 92 kilo
- Kadınlarda: 55, 59, 65 ve 72 kilo
Milli Güreşçilerimiz
Dünya Güreş Birliği'nin internet sitesinde yayımlanan kadrolara göre, mindere çıkacak milli güreşçilerimiz şunlardır:
- Grekoromen:
55 kilo - Ömer Halis Recep
63 kilo - Mehmet Çeker
72 kilo - Selçuk Can
82 kilo - Ahmet Yılmaz
- Erkekler serbest stil:
61 kilo - Ahmet Duman
70 kilo - Yasin Yeşil
79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak
92 kilo - Feyzullah Aktürk
- Kadınlar:
55 kilo - Elvira Kamaloğlu
59 kilo - Eda Tekin
65 kilo - Kadriye Aksoy
72 kilo - Nazar Batır
Tüm güreş severleri bu büyük etkinliği takip etmeye davet ediyoruz!