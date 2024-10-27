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Dünya Güreş Şampiyonası Tiran'da Başlıyor

Dünya Güreş Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 10:51
Dünya Güreş Şampiyonası Tiran'da Başlıyor

Dünya Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta

2024 Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak. Bu yılki organizasyon, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirilmesi nedeniyle olimpik olmayan sıkletlerde yapılacak.

4 Gün Sürecek Heyecan

28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan bu büyük etkinlik, dört gün sürecek. Müsabakalar, grekoromen ve serbest stil kategorilerinde yapılacak.

Müsabaka Kategorileri

Şampiyonada yer alacak sıkletler aşağıdaki gibidir:

  • Grekoromen stilde: 55, 63, 72 ve 82 kilo
  • Erkekler serbest stilde: 61, 70, 79 ve 92 kilo
  • Kadınlarda: 55, 59, 65 ve 72 kilo

Milli Güreşçilerimiz

Dünya Güreş Birliği'nin internet sitesinde yayımlanan kadrolara göre, mindere çıkacak milli güreşçilerimiz şunlardır:

  • Grekoromen:
    55 kilo - Ömer Halis Recep
    63 kilo - Mehmet Çeker
    72 kilo - Selçuk Can
    82 kilo - Ahmet Yılmaz
  • Erkekler serbest stil:
    61 kilo - Ahmet Duman
    70 kilo - Yasin Yeşil
    79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak
    92 kilo - Feyzullah Aktürk
  • Kadınlar:
    55 kilo - Elvira Kamaloğlu
    59 kilo - Eda Tekin
    65 kilo - Kadriye Aksoy
    72 kilo - Nazar Batır

Tüm güreş severleri bu büyük etkinliği takip etmeye davet ediyoruz!

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