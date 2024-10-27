Dünya Güreş Şampiyonası Tiran'da Başlıyor

Dünya Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta

2024 Dünya Güreş Şampiyonası, yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak. Bu yılki organizasyon, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirilmesi nedeniyle olimpik olmayan sıkletlerde yapılacak.

4 Gün Sürecek Heyecan

28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan bu büyük etkinlik, dört gün sürecek. Müsabakalar, grekoromen ve serbest stil kategorilerinde yapılacak.

Müsabaka Kategorileri

Şampiyonada yer alacak sıkletler aşağıdaki gibidir:

Grekoromen stilde: 55, 63, 72 ve 82 kilo

55, 63, 72 ve 82 kilo Erkekler serbest stilde: 61, 70, 79 ve 92 kilo

61, 70, 79 ve 92 kilo Kadınlarda: 55, 59, 65 ve 72 kilo

Milli Güreşçilerimiz

Dünya Güreş Birliği'nin internet sitesinde yayımlanan kadrolara göre, mindere çıkacak milli güreşçilerimiz şunlardır:

Grekoromen:

55 kilo - Ömer Halis Recep

63 kilo - Mehmet Çeker

72 kilo - Selçuk Can

82 kilo - Ahmet Yılmaz

55 kilo - Ömer Halis Recep 63 kilo - Mehmet Çeker 72 kilo - Selçuk Can 82 kilo - Ahmet Yılmaz Erkekler serbest stil:

61 kilo - Ahmet Duman

70 kilo - Yasin Yeşil

79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak

92 kilo - Feyzullah Aktürk

61 kilo - Ahmet Duman 70 kilo - Yasin Yeşil 79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak 92 kilo - Feyzullah Aktürk Kadınlar:

55 kilo - Elvira Kamaloğlu

59 kilo - Eda Tekin

65 kilo - Kadriye Aksoy

72 kilo - Nazar Batır

Tüm güreş severleri bu büyük etkinliği takip etmeye davet ediyoruz!