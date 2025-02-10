Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın 2. Ayağı Erciyes'te Yapılacak

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu prestijli organizasyon, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2011 yılından bu yana çeşitli kayak merkezlerinde düzenleniyor. 2025 yılı düzenlemeleri dahilinde, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de yapılacak olan şampiyonanın ikinci ayağı, Erciyes'te gerçekleşecek.

Bu heyecan verici etkinliğe, Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD gibi ülkelerden toplamda 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak.

Yarışmalar, erkekler ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek ve katılımcılar, kış sporları tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşacak.