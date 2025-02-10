DOLAR
35,99 0%
EURO
37,21 0,01%
ALTIN
3.354,52 -1,44%
BITCOIN
3.519.892,55 -1,6%

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın 2. Ayağı Erciyes'te Yapılacak

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:19
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın 2. Ayağı Erciyes'te Yapılacak

Erciyes Kayak Merkezi, 2025 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ikinci ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu prestijli organizasyon, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2011 yılından bu yana çeşitli kayak merkezlerinde düzenleniyor. 2025 yılı düzenlemeleri dahilinde, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de yapılacak olan şampiyonanın ikinci ayağı, Erciyes'te gerçekleşecek.

Bu heyecan verici etkinliğe, Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD gibi ülkelerden toplamda 12 ülkeden 40'a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak.

Yarışmalar, erkekler ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek ve katılımcılar, kış sporları tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RAMS Başakşehir, Davidson Pereira ile Ayrıldı
2
Serebral Palsili Akın'ın Galatasaray Maçına Gitme Hayali Gerçekleşti
3
Cem İlkel, Kuveyt'te Şampiyonluk Yaşadı
4
Kırkpınar Efsanesi Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Anıldı
5
Nicolo Zaniolo Fiorentina'ya Transfer Oldu
6
İskenderunspor'un Yeni Transferi Berat: Hedefim Gelişip Avrupa'ya Açılmak
7
3 Ayda Türkiye Şampiyonu Olan Dicle Alan, Uluslararası Hedeflere Koşuyor

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!