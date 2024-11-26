Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek 11 Milli Sporcu Belli Oldu

Türkiye'nin Yüzücülerle Dolu Takımı

10-15 Aralık tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Duna Arena'da düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için Türkiye'nin milli sporcuları belli oldu. Organizasyon, dünya çapında en iyi yüzücülerin madalya mücadelesine sahne olacak.

Milli Sporcular

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsil edecek isimler şu şekilde sıralandı:

Deniz Ertan

Zehra Duru Bilgin

Berkay Ömer Öğretir

Berke Saka

Emre Gürdenli

Hüseyin Emre Sakçı

Kuzey Tunçelli

Mert Ali Satır

Muhammed Yusuf Özden

Polat Uzer Turnalı

Rasim Oğulcan Gör

Tüm sporcular, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etme hedefiyle yarışacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.