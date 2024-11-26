Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek 11 Milli Sporcu Belli Oldu

Türkiye'nin Yüzücülerle Dolu Takımı
10-15 Aralık tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Duna Arena'da düzenlenecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası için Türkiye'nin milli sporcuları belli oldu. Organizasyon, dünya çapında en iyi yüzücülerin madalya mücadelesine sahne olacak.
Milli Sporcular
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsil edecek isimler şu şekilde sıralandı:
- Deniz Ertan
- Zehra Duru Bilgin
- Berkay Ömer Öğretir
- Berke Saka
- Emre Gürdenli
- Hüseyin Emre Sakçı
- Kuzey Tunçelli
- Mert Ali Satır
- Muhammed Yusuf Özden
- Polat Uzer Turnalı
- Rasim Oğulcan Gör
Tüm sporcular, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etme hedefiyle yarışacaklar.
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