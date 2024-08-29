Dünya Motokros Şampiyonası Bekir Yunus Uçar Anısına İleri Taşınıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Bekir Yunus Uçar'ın Mirasını Yaşatacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın anısını yaşatmak amacıyla gelecek hafta Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor.

TMF Asbaşkanı'nın Açıklamaları

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Başkanımızın emekleriyle bugüne ulaşan Dünya Motokros Şampiyonası'nın başarıyla gerçekleştirilmesi, onun anısını yaşatmak adına büyük bir önem taşımaktadır." dedi.

Afyonkarahisar'da 7. Kez Düzenlenecek

Afyonkarahisar, 2023 Dünya Motokros Şampiyonası'na 7. kez ev sahipliği yapacak. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, bu organizasyonun gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmişti; ancak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Yoğun İlgi ve Katılım Bekleniyor

Akülke, organizasyona olan ilginin çok yoğun olduğunu vurgulayarak, "Bu yılki şampiyona, görülmemiş bir ilgi ve rekor katılım ile geçecek. Başkanımız bu başarıyı da istemişti. Biz de bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akülke, finalde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme hedefinde olduklarını belirterek, "Afyonkarahisar'dan dünyaya seslenmek için sabırsızlanıyoruz. Böyle büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmek, ülkemizin projelere kenetlenerek imza atabildiğinin bir göstergesi olacaktır." diye ekledi.