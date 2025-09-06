DOLAR
Dünya Motokros Şampiyonası'nda İlk Gün: EMX250'de Reisulis Şampiyonluğu

Afyonkarahisar'daki MXGP Of Türkiye'de ilk gün tamamlandı; EMX250'te Janis Martins Reisulis 500 puana ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:00
Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Of Türkiye organizasyonunda ilk gün yarışları sona erdi. Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), MX2 sıralama yarışları ile Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak mücadeleleri yapıldı.

MXWOMEN sonuçları

Sezonun 6. etabı olan MXWOMEN'in Türkiye'deki 1. ayak yarışını GASGAS'dan İspanyol Daniela Guillen birinci tamamladı. İtalyan Kiara Fontanesi ikinci olurken, Yamaha'dan Hollandalı Lotte Van Drunen üçüncülüğü elde etti.

EMX250'de şampiyon belli oldu

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) birinci ayak yarışında ise Francisco Garcia birinci, Janis Martins Reisulis ikinci, Elias Escandell üçüncü oldu. Bugünkü yarışla 500 puana ulaşan Letonyalı sporcu Janis Martins Reisulis, şampiyonluğunu ilan etti.

Organizasyonda yarın MXGP ile MX2'nin 1. ayak yarışları ve dört kategorinin final etapları yapılacak.

