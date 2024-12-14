Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu İstanbul'da Toplandı

Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirilen önemli bir toplantıda bir araya geldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Prof. Dr. Uğur Erdener başkanlık ediyor. Toplantının yarın sona ereceği bildirildi.

2024 Faaliyetleri ve Gelecek Planları

Bu toplantıda, 2024 yılında okçuluk alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirileceği ifade edilmekte. Ayrıca, 2025 yılında düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında da görüşmeler yapılacak. Türkiye Okçuluk Federasyonu yetkilileri, 2025, 2026 ve 2027 yılları için Türkiye'de gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında kapsamlı sunumlar yapacaklar.

Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.