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Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu İstanbul'da Toplandı

Dünya Okçuluk Federasyonu, İstanbul'da 2024 faaliyetlerini değerlendirip 2025 planlarını görüşmek üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:46
Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu İstanbul'da Toplandı

Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu İstanbul'da Toplandı

Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirilen önemli bir toplantıda bir araya geldi. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Prof. Dr. Uğur Erdener başkanlık ediyor. Toplantının yarın sona ereceği bildirildi.

2024 Faaliyetleri ve Gelecek Planları

Bu toplantıda, 2024 yılında okçuluk alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirileceği ifade edilmekte. Ayrıca, 2025 yılında düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında da görüşmeler yapılacak. Türkiye Okçuluk Federasyonu yetkilileri, 2025, 2026 ve 2027 yılları için Türkiye'de gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında kapsamlı sunumlar yapacaklar.

Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.

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