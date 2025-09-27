Dünya Para Okçuluk Şampiyonası 2025: Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Altın Madalya

Gwangju'da düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Öznur Cüre Girdi ve Büşra Fatma Ün, Makaralı Yay Kadın Milli Takımıyla altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:05
Dünya Para Okçuluk Şampiyonası 2025: Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Altın Madalya

Dünya Para Okçuluk Şampiyonası 2025: Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Altın Madalya Kazandı

Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Takımı oluşturan Öznur Cüre Girdi ile Büşra Fatma Ün, organizasyonda dünya şampiyonu oldu.

İlk turu bay geçen milli sporcular, çeyrek finalde Avustralya'yı, yarı finalde ise Çin'i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde karşılaştıkları Hindistan152-148 skoruyla geçen Öznur Cüre Girdi–Büşra Fatma Ün ikilisi, altın madalyanın sahibi oldu.

Karışık Takımlarda Gümüş Madalya

Öznur Cüre Girdi ile Kenan Babaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı da podyuma çıktı ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Sırasıyla Slovakya, ABD ve Büyük Britanya'yı yenerek finale yükselen ekip, finalde Çin'e 155-154 yenilerek ikinci oldu.

