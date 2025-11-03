Dünya Rekortmeni Muhammed Furkan Özbek Yozgat'ta Coşkuyla Karşılandı

Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, memleketi Yozgat'ta coşkulu bir törenle karşılandı.

Şampiyonada koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş madalya elde eden ve toplam 324 kiloluk derecesiyle rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getiren Özbek, kent girişinde kurban kesilerek ve dualarla karşılandı.

Baba Ünal, anne Firdevs Özbek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve sporcular tarafından karşılanan Muhammed Furkan, daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile milli sporcuyu tebrik eden Vali Özkan, yaptığı konuşmada Bozok Yaylası'nın ve Yozgat'ın bir şampiyonu ağırladığını vurguladı. Özkan, "Yozgat'ın yiğidinin, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda rekor üstüne rekorlar kırarak, 15 yıl sonra Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırdığını" belirterek, "Yozgat, inşallah coğrafyasında, dünya üzerinde isminden söz ettirecek ki onu da gençlerimiz yapacak. Tebrik ediyorum. Emek veren ailesine, hocalarına ve katkı sunan, dualarıyla yanında olan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Milletvekili Şahan da sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sporcunun Mesajı

Milli sporcu Muhammed Furkan, Yozgat'taki karşılamanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kazandığı madalyanın hem dünya rekoru olması hem de 15 yıl aradan sonra gelmesinin kendileri için büyük gurur olduğunu vurgulayan Furkan, "Yozgat'ta bugün çok güzel bir karşılama yapıldı. Aldığımız dünya şampiyonluğu 15 yılın ardından gelen ilk altın madalyaydı ve bunu dünya rekoruyla birlikte getirebilmek bize nasip oldu. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Hem ülkemize hem Yozgat halkına böyle bir madalya kazandırmak bizim için tarifsiz bir duygu." diye konuştu.

Furkan, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Anne Firdevs Özbek ise, "Gururluyuz, çok şükür. Allah bize böyle bir evlat nasip etti. Bayrağımızı dalgalandırıyor, bizi gururlandırıyor. Çok mutluyuz. Biz onu yetiştirdik, o da çok şükür bize hayırlı bir evlat oldu." şeklinde konuştu. Baba Ünal Özbek de oğullarının kendilerine büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Ziyaretin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Muhammed Furkan'a çeşitli hediyeler verdi.

