Dünya Şampiyonası: Polonya, Türkiye'yi 3-0 Yenip Yarı Finale Yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'deki 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:40
Dünya Şampiyonası: Polonya, Türkiye'yi 3-0 Yenip Yarı Finale Yükseldi

Dünya Şampiyonası: Polonya, Türkiye'yi 3-0 Yenip Yarı Finale Yükseldi

Maç Sonucu: Polonya 3 - Türkiye 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'ya 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı; ilk sette daha sonra 16-10 öne geçen Polonya, üst üste aldığı sayılarla farkı açtı. Ev sahibi ekip, üstünlüğünü sürdürerek seti 25-15 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

İkinci sette Ay-Yıldızlı ekip ilk sayıyı aldı ancak Polonya hızla toparlanarak 11-7 öne geçti. Milli takım oyundan kopmadı ve üst üste sayılarla farkı 18-16'ya indirdi. Mola dönüşünde Polonya kontrolü yeniden ele geçirip kritik anlarda hata yapmayarak seti 25-22 ile noktaladı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Üçüncü sette skor 6-6 iken Polonya yakaladığı 3-0'lık seriyle kontrolü ele geçirdi. Orta bölümde 16-11 üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, Türkiye'nin farkı 19-17'ye indirme çabalarına rağmen etkili hücumlarını sürdürdü. Polonya seti 25-19 kazanarak maçı 3-0 ile tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımda sakatlığı bulunan Efe Mandıracı müsabakada görev alamadı.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu
2
Mersin 2025: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları Türkiye'de İlk Kez
3
Türkiye Petank Şampiyonası Muğla Ula'da Başladı — 478 Sporcu Yarışıyor
4
Dünya Şampiyonası: Polonya, Türkiye'yi 3-0 Yenip Yarı Finale Yükseldi
5
Trendyol 1. Lig: Manisa FK, Bandırmaspor'u 4-1 Yendi
6
Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası Konya'da
7
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası