Dünya Şampiyonası: Polonya, Türkiye'yi 3-0 Yenip Yarı Finale Yükseldi

Maç Sonucu: Polonya 3 - Türkiye 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'ya 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı; ilk sette daha sonra 16-10 öne geçen Polonya, üst üste aldığı sayılarla farkı açtı. Ev sahibi ekip, üstünlüğünü sürdürerek seti 25-15 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

İkinci sette Ay-Yıldızlı ekip ilk sayıyı aldı ancak Polonya hızla toparlanarak 11-7 öne geçti. Milli takım oyundan kopmadı ve üst üste sayılarla farkı 18-16'ya indirdi. Mola dönüşünde Polonya kontrolü yeniden ele geçirip kritik anlarda hata yapmayarak seti 25-22 ile noktaladı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Üçüncü sette skor 6-6 iken Polonya yakaladığı 3-0'lık seriyle kontrolü ele geçirdi. Orta bölümde 16-11 üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, Türkiye'nin farkı 19-17'ye indirme çabalarına rağmen etkili hücumlarını sürdürdü. Polonya seti 25-19 kazanarak maçı 3-0 ile tamamladı ve yarı finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımda sakatlığı bulunan Efe Mandıracı müsabakada görev alamadı.