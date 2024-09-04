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Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Rabia Kayahan Gümüşhane'de Karşılandı

Rabia Kayahan, dünya şampiyonu unvanı ile memleketi Gümüşhane'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:40
Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Rabia Kayahan Gümüşhane'de Karşılandı

Dünya Şampiyonu Rabia Kayahan'ın Gümüşhane Ziyareti

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkesine büyük bir başarı getiren Rabia Kayahan, memleketi Gümüşhane'de görkemli bir şekilde karşılandı.

Moldova'da düzenlenen şampiyonada 65 kiloda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda ise dünya dördüncüsü olan 24 yaşındaki Kayahan'a, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir karşılama etkinliği düzenlendi.

Mezarı Ziyaret ve Konvoy

Tören öncesinde Rabia Kayahan, 2019 yılında vefat eden annesi Hava Kayahan'ın mezarını ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı. Ardından, şampiyon sporcu ve beraberindekiler, oluşturulan araç konvoyu ile ilçede tur atarak pazar yerindeki karşılama alanına ulaştı.

Kayahan’ın Başarıları ve Duyguları

Burada bir konuşma yapan Rabia Kayahan, 2019 yılında kaybettiği annesine verdiği sözü yerine getirdiğini belirtti. Sekiz yıl süren emeklerinin karşılığını aldığını vurgulayan Kayahan, "Bu başarı sadece benim değil, bende emeği geçen antrenörüm ve aileme teşekkür ediyorum." dedi.

Kayahan ayrıca, zorlu bir süreçten geçmesinin ardından dünya şampiyonasına katılma kararı aldığını ve bu sürecin ardından nasıl bir motivasyonla Moldova'ya gittiğini anlattı. "Antrenörüm Davut Altuntaş, kesinlikle gitmem gerektiğini söyledi. Kredi çekerek oraya gittim ve hedefimize ulaşmak için elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Politikacıların ve Ailenin Destek Mesajları

AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, Rabia'nın tüm Türk milleti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Rabia'nın başarıları daim olsun, umarım önümüzdeki şampiyonalarda da bizim yüzümüzü güldürür," şeklinde konuştu.

Rabia Kayahan'ın babası Bahtiyar Kayahan, maddi sıkıntılar yaşamalarına rağmen kızının şampiyonaya gitmesi için kredi çekerek ona destek olduğunu ifade etti. Eğilimli bir karar sonucu elde edilen başarı için büyük bir mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi...

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı. Kayahan için Torul ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi...

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı. Kayahan için Torul ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi...

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı. Kayahan için Torul ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi...

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı. Kayahan için Torul ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi...

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan (sol 2) memleketi Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı. Kayahan için Torul ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

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