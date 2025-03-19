Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin Hedefleri: 2028 Olimpiyatları'nda Altın Madalya

Busenaz Sürmeneli, Avrupa'daki başarılarının ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda büyük hedefler belirliyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:38
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin Hedefleri: 2028 Olimpiyatları'nda Altın Madalya

Busenaz Sürmeneli'nin Hedefi: 2028 Olimpiyatları'nda Zirve

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, olimpiyat şampiyonluğuna göz dikti. Niş kentinde kazanmış olduğu zaferin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sürmeneli, önünde yeni hedefler olduğunu belirtti.

Hedef: Los Angeles 2028

Busenaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki hayal kırıklığını çabuk atlattığını açıklayarak, "Olimpiyattan sonra kısa bir sürede çok iyi çalıştık. Takımımız dünya üçüncüsü oldu. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda zirvede olacağız. Ben de orada altın madalya kazanmayı hedefliyorum," dedi.

"Paris'te kaybettim, beklemediğim bir sonuçtu ama her şeyde bir hayır vardır," diyen Sürmeneli, yaşadığı süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti. "Taşıdığımız bu yüklerin altında kalmadık, daha güzel başarılar elde etmek için savaşacağız," diyerek, kendisine inanan tüm Türk halkına şükranlarını sundu.

Üç Dünya Şampiyonluğu ile Tarihe Geçti

Busenaz Sürmeneli, kadın boks tarihinde dünya şampiyonalarında 3 altın madalya kazanan 9 sporcu arasında yer alarak, yeni bir başarıya imza attı. "Boks tarihine geçtiğim için mutluyum. İnşallah daha fazla madalya alırım," diyerek, izleyicilerine de uzun bir süre performans sergilemek istediğini belirtti.

Cahit Süme: "Busenaz En Güzel Cevabı Şampiyonlukla Verdi"

Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme, bu başarının sporcusu için moral kaynağı olduğunu vurguladı. Paris 2024'ten sonra hızlı bir toparlanma süreci geçirdiğini dile getiren Süme, Busenaz’ın kendini ispatlamış bir boksör olduğunu ifade etti. "Her sporcunun hayatında inişler çıkışlar yaşanıyor, ancak Busenaz, en güzel cevabı burada geri dönüş yapıp yeniden dünya şampiyonluğu kazanarak verdi," dedi.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu...

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, gözünü yeniden olimpiyat şampiyonluğuna dikti. Sürmeli, açıklamalarda bulundu.

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