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Dünya Şampiyonu Kick Boksçu Özlem Melek Korkmaz, Yeni Hedeflere Yol Alıyor

Özlem Melek Korkmaz, uluslararası arenada başarılarıyla Türkiye'yi gururlandırırken, yeni madalya hedefleri için hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:12
Dünya Şampiyonu Kick Boksçu Özlem Melek Korkmaz, Yeni Hedeflere Yol Alıyor

Dünya Şampiyonu Özlem Melek Korkmaz Hazırlıklarını Sürdürüyor

Macaristan'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde de kürsünün zirvesini hedefliyor.

Kariyerinde Öne Çıkan Başarılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden ve 10 yıl önce kick boks ile muaythai sporlarıyla tanışarak hayatında önemli bir değişim yaşayan Korkmaz, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ve bu yıl Macaristan'da gerçekleşen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Hedefleri ve Antrenman Programı

Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Süper Ligi'nde altın madalya kazanmayı amaçlıyor. Antrenör Ömer Uğur gözetiminde günde çift antrenman yaparak organizasyona hazırlanıyor. Korkmaz, Süper Lig madalyasını kazanarak Bitlis’e bir başarı daha katmayı umuyor.

“Dünyaya İstiklal Marşı'nı Dinletebildim”

Özlem Melek, katıldığı yarışmalardaki başarılarıyla duygularını şu şekilde paylaştı:

“Dünyaya İstiklal Marşı'nı dinletebildiğim için gururluyum. Hocamın, ailemin ve takım arkadaşlarımın emeklerini karşılıksız bırakmadığım için mutluyum. Muaythai Süper Ligi yarı final ve final maçlarına hazırlıyorum.”

Korkmaz, 2025'te yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılmak ve büyüklerde Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor. Hedefleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Süper Lig'de kupa ve madalyayı hatta kemeri alıp Bitlis'imize armağan etmek istiyorum. İnşallah hedeflerime ulaşırım.”

Öğretmeni ve Takımıyla Gururlu

Antrenörü Ömer Uğur, Özlem'in başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu yıl hedefi dünya şampiyonu olmaktı. Macaristan'da altın madalya kazandı ve bizi gururlandırdı.”

Done olarak, Özlem Melek Korkmaz, son yıllarda kazandığı başarılarla adından söz ettirmeye devam edeceğini belirtti ve geçmişteki şampiyonluklarıyla iftihar ediyor.

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