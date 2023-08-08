Dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'un sağlık sorunu, Cumhurbaşkanı ile konuşmasında ortaya çıktı

Mete Gazoz'un, Olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanlarına sahip olduğu belirtilirken, son zamanlarda verdiği demeçlerde dikkat çeken bir sağlık sorununa sahip olduğu anlaşıldı. Mikrofonlar aracılığıyla heyecanını aktardığı anlarda bile bu sağlık sorunu gözlerden kaçmadı. Gazoz'un sağlık durumu, özellikle son Dünya Şampiyonası zaferinin ardından ortaya çıktı. Milli sporcumuzun hastalığı hakkındaki ayrıntılar merak konusu olurken, kamuoyu bu konuda bilgilendirilmeyi bekliyor. İşte detaylar...





METE GAZOZ'UN SAĞLIK SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Mete Gazoz, Berlin'deki Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay kategorisinde zafer elde etti. Rakibi Eric Peters'ı 6-4 yenerek altın madalyayı kazandı. Yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almedia'yı 7-3, çeyrek finalde Şilili Ricardo Soto'yu 6-2 yenerek finallere yükseldi. Dünya sıralamasında 12. olan Gazoz, bu zaferle Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Ancak zafer sonrası konuşurken zorluk yaşadığı gözlendi. Ailesi ve Gazoz, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, "kekeme" veya Tourette sendromu benzeri bir rahatsızlığının olabileceği konuşuluyor. Gazoz, zaferin ardından "Bugün en iyisiydim ve ileride de en iyisi olmaya devam edeceğim" sözleriyle gelecek hedeflerini ifade etti. İşte diğer ayrıntılar...





TOURETTE SENDROMU: İstemsiz Tiklerle Başa Çıkma

Tourette sendromu, kısaca TS olarak bilinen, tekrarlayıcı ve istemsiz hareketler ile seslerin yani tiklerin belirgin olduğu bir nörolojik rahatsızlıktır. Tikler, ani, hızlı ve kontrol edilemeyen hareketler veya sesler şeklinde ortaya çıkar ve şiddetleri ile sıklığı değişebilir. Bu tikler, basit ve kısa hareketlerden daha karmaşık ve uzun süreli eylemlere kadar geniş bir yelpazede görülebilir. Tourette sendromu genellikle çocukluk döneminde kendini gösterir ve özellikle 5 ila 10 yaş arasında en yoğun seviyeye ulaşabilir.



Tourette sendromunun kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da, genetik ve çevresel faktörlerin beynin nörotransmitter sistemlerini etkilediği düşünülmektedir. Bu karmaşık kombinasyon, sendromun ortaya çıkmasına yol açabilir. Ne yazık ki, Tourette sendromunun kesin bir tedavisi henüz bulunmamaktadır. Ancak, genellikle yaş ilerledikçe tiklerin yoğunluğu azalabilir. Tedavide davranışsal terapiler, ilaçlar ve sağlık profesyonellerinin rehberliği etkili olabilir.

Tourette sendromuna sahip bireylerle empati ve anlayışla yaklaşmak son derece önemlidir. Zira bu durum, günlük yaşamlarını ve sosyal etkileşimlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Toplumun bu konuda bilgi sahibi olması, önyargıları azaltabilir ve destekleyici bir çevre oluşturabilir. Tourette sendromuyla yaşayan bireylerin kendilerine güvenmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için destek sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, Tourette sendromu karmaşık bir nörolojik durumdur. Tiklerin kontrol edilemez doğası nedeniyle yaşam kalitesini etkileyebilir. Ancak doğru yaklaşımlar, tedaviler ve toplumsal farkındalıkla, bu bireylerin güçlü yönlerini keşfetmelerine ve hayatlarını pozitif bir şekilde şekillendirmelerine yardımcı olmak mümkündür.