Dünya Superbike Şampiyonası'nda Şok Kayıp

Dünya Superbike Şampiyonası Fransa Ayağı Sonuçları

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında, sakatlığı nedeniyle yarışlara katılamayan şampiyona lideri Toprak Razgatlıoğlu ile en yakın rakibi Nicolo Bulega arasında önemli bir puan farkı oluştu. Toprak'in liderliği 92 puandan, 55 puana düştü.

Yarışın Kazananları

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen 8. ayak yarışlarının ilk etabını Rokit BMW takımından Michael van der Mark kazanırken, ikinci yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega kazandı. Antrenman seansında kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu, bu nedenle yarışı kaçırdı.

Bulega'nın Çıkışı

Bulega, ilk yarışta puansız kalmasına rağmen, Superpole yarışında ve ikinci yarıda podyumun zirvesine çıkarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla birlikte, puanını 310'a çıkaran Bulega, Toprak Razgatlıoğlu ile arasındaki farkı hızla kapatmaya başladı.

Gelecek Etkinlik

Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı, 21-22 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak ve bu mücadele, şampiyonanın kaderini etkileyebilir.