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Dünya Supersport Şampiyonası: Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun Performansı

İtalya'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışı, milli motosikletçilerimizden Can Öncü 8, Bahattin Sofuoğlu 11. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:47
Dünya Supersport Şampiyonası: Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun Performansı

Dünya Supersport Şampiyonası İtalya Ayağı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki ikinci ayağında milli motosikletçilerimizden Can Öncü 8. ve Bahattin Sofuoğlu ise 11. sırada yarışı tamamladı. Sezonun 9. etabı olan bu yarış, Cremona Pisti’nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışı Kazanan Pilotlar

Yarışı İtalyan Stefano Manzi kazanmayı başarırken, İspanyol Adrian Huertas ikinci, İngiliz Thomas Booth-Amos ise üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. İtalyan sporcu Yari Montella, liderken kaza yaptı ve bitime 11 tur kala yarışı tamamlayamadı, bu durum Huertas'a önemli bir avantaj sağladı.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun Genel Durumu

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Can Öncü, 6. cepten başladığı yarışı 8. sırada bitirirken, MV Agusta Reparto Corse pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 18. sıradan başlayarak 11. olarak puan almayı başardı.

Puan Durumu

Pilotlar klasmanında Adrian Huertas 334 puanla lider konumda bulunurken, Montella 291, Manzi ise 284 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradalar. Öncü 78 puanla 12., Sofuoğlu ise 76 puanla 13. sırada yer almakta.

Gelecek Yarışlar

Sezonun 10. etabı, 27-29 Eylül tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek.

Deniz Öncü'nün Durumu

Öte yandan, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda yer alan Deniz Öncü, İtalya'daki yarışı yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

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