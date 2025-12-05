Dünya Ümitler Taekwondo'da Millilerden İki Gümüş

Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde Ömer Furkan Körpe ve Sıla Irmak Uzunçavdar gümüş madalya kazandı; Türkiye 5 madalyaya ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:09
Dünya Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular Ömer Furkan Körpe ve Sıla Irmak Uzunçavdar gümüş madalya elde etti.

Şampiyona ve madalyalar

Turnuva, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenleniyor. Üçüncü günde 4 sporcu tatamiye çıktı; erkekler 74 kiloda Ömer Furkan Körpe ve kadınlar 53 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ömer Furkan Körpe'nin yolu

Ömer Furkan Körpe, son 16 turunda bağımsız sporcu Muslim Akhtaev'i; çeyrek finalde Tunus'tan Mohamed Aziz Hamdi'yi; yarı finalde Bosna Hersek'ten Benjamin Husic'i mağlup etti. Finalde ise İran'dan Radin Zeinali'ye yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı.

Sıla Irmak Uzunçavdar'ın performansı

Sıla Irmak Uzunçavdar, son 32 turunda Kenya'dan Alice Stacy Dock, son 16 turunda Kazakistan'dan Aidana Sundetbay, çeyrek finalde Mısır'dan Jana Khattab ve yarı finalde Yunasistan'dan Magdalini Klakala'yı yenerek finale çıktı. Finalde İran'dan Mobina Nematzadeh'e mağlup oldu ve gümüş madalyayla tamamladı.

Takım durumu ve diğer sonuçlar

Türkiye, üç gün sonunda 3 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı. Üçüncü gün mücadele eden sporculardan kadınlar 67 kiloda Ceren Çetinel ve erkekler 54 kiloda Kaan Yelaldı şampiyonaya son 32 turunda veda etti.

Şampiyonanın son gününde dört sporcu daha tatamiye çıkacak ve madalya yarışları tamamlanacak.

