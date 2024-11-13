Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası Tamamlandı

Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası Sona Erdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, beş gün süren bu prestijli organizasyon, birçok ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi.

Türkiye'nin Başarısı

Bu yılki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 10 sporcu, çeşitli kategorilerde mücadele etti. Öne çıkan isimlerden biri ise Trap erkekler kategorisinde yarışan Murat İlbilgi oldu. İlbilgi, gösterdiği üstün performansla bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

Türkiye'nin uluslararası arenada elde ettiği başarılar, üniversite sporlarına ve genç sporculara büyük bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.