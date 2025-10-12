Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Antalya-Alanya'da

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Antalya'nın Alanya ilçesinde sürüyor

FAI organizasyonunda Türkiye ilk kez ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Organizasyon, 700 rakımlı Yassıtepe Alanyaspor TAKEOFF mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ikinci günü, hava şartlarındaki olumsuzluktan dolayı gecikmeli başladı. Rüzgardan dolayı bugünkü yarışlarda 40'a yakın sporcu mücadele etti.

Faruk Karateke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı olarak birincilik hedeflediklerini belirtti. Karateke, takımın en genç sporcusu olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın en iyi paraşütçüleriyle yarışıyoruz. Ama biz de iyi bir takımız. İyi bir derece alacağımıza..." dedi.

Havanın iyi olması durumunda pilotlar toplam 12 sorti uçacak ve toplayacakları puanlara göre derecelendirilecekler.

36 ülkeden 143 sporcunun katıldığı organizasyon, 19 Ekim'de sona erecek.

