Duplantis 6,30 ile 14. dünya rekorunu kırdı

Armand Duplantis, Tokyo'da 6,30'la 14. dünya rekorunu kırıp 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Tokyo'da 3. dünya şampiyonluğu

İsveçli atlet Armand Duplantis, kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan isim olarak, Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik atlayışıyla 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu elde etti.

Organizasyonun üçüncü gününde başkent Tokyo'da gerçekleşen erkekler sırıkla atlama finalinde Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan atlet Emmanouil Karalis 6 metre ile gümüş madalyayı alırken, Avustralyalı Kurtis Marschall 5.95'lik derecesiyle bronz madalyayı kazandı.

Finalde yarışan milli atlet Ersu Şaşma ise ilk denediği 5.55 metre'yi üç hakkında da geçemedi.

Duplantis, dünya rekorunu kırdıktan sonra yaptığı açıklamada: "Hayal edebileceğimden çok daha iyi. Size bu dünya rekorunu kazandırmak harika. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İsveçli atlet, son olarak Budapeşte'deki Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nda 6,29 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası, üçüncü gününde de Japonya Ulusal Stadyumu'nda devam etti. Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırdı ve 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

