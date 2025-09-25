Dursun Özbek: Galatasaray, Alanyaspor ve Liverpool maçlarından galibiyet bekliyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Corendon Alanyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü karşılaşacakları Liverpool maçlarında galibiyet istediklerini açıkladı.

Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen erkek ve kadın basketbol ile voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının forma tanıtım organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç hedefleri

"Her iki maçta da Galatasaray kazanmak için sahaya çıkacak" diyen Özbek, sarı-kırmızılı erkek futbol takımının Süper Lig'e iyi başladığını aktardı. Özbek, "Süper Lig'de zaten başarılı bir çizgimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Şu anda 6'da 6 yaptık. 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü göstermek istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Sahamızda oynayacağımız o maçı da kazanmak arzusundayız. Gerek teknik ekip gerek futbolcularımız bunun bilincinde. İnşallah salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyet hediye ederiz."

